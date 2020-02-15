Polis memurundan örnek davranış - Son Dakika
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Polis memurundan örnek davranış

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında görev yapan polis memuru Emre Bedir, örnek bir davranışa imza attı.

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Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Medipol Başakşehir- Beşiktaş karşılaşmasında görev yapan polis memuru Emre Bedir, örnek bir davranışa imza attı.

Karşılaşmada görev yapan Emre Bedir'in, tribünde maçı takip eden görme engelli siyah-beyazlı taraftara müsabakayı anlatması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Polis memuru Emre Bedir'in bu örnek davranışı, büyük takdir topladı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli olan Emre Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçta görme engelli taraftarın kendisine yakın bir yerde oturduğunu belirterek, "Oldukça heyecanlı bir taraftardı. Maçı çok iyi takip ediyordu. Atmosferi çok merak ediyordu ve sürekli soruyordu. Kadroyu, tribünleri, oyuncuların durumlarını soruyordu. Ben de elimden geldiğince anlattım. O esnada da video çekilmiş. Keşke Beşiktaş gol atsaydı da sevinci katlansaydı." diye konuştu.

Emre Bedir, maçta insanlık görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bunlar, olması gereken şeyler. Kardeşimiz mutlu olsun yeter. Bu, bizim için insanlık görevi." ifadelerini kullandı.

Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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