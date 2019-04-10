Polis Memurundan Sürpriz Evlilik Teklifi

Amasya'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla düzenlenen törende polis memuru, aynı zamanda meslektaşı olan kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Amasya'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı dolayısıyla düzenlenen törende polis memuru, aynı zamanda meslektaşı olan kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.



Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Program sonrası, asayiş şubesinde görevli polis memuru Yusuf Öztürk, tören alanında, aynı şubede görev yapan meslektaşı Ebru Kurt'a evlenme teklifi yaptı.



Öztürk, "İyi günde, kötü günde benimle olur musun, benimle evlenir misin?" diye seslenirken mesai arkadaşları da "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açtı.



Evlilik teklifini cebinden çıkardığı yüzük ile tamamlayan Öztürk'ün sürprizi karşısında şaşıran ve heyecanlanan Kurt, "evet" yanıtını verdi.



Tören alanında bulunanlar, genç çiftin mutluluğuna alkışlarıyla ortak oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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