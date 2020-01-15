Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, üzerlerine araç sürdüğü trafik polislerinden birisini yaralayan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, üzerlerine araç sürdüğü trafik polislerinden birisini yaralayan zanlı tutuklandı.

Soğan Mahallesi'nde bir hafta önce uygulama yapan trafik ekipleri, şüpheli görülen araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan ve aracını üzerlerine sürdüğü polislerden birisini yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Kısa süre sonra aracı ve sürücüsünü tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla şüpheli H.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan kaydı bulunduğu da öğrenildi.

Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı
'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
02:10 Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
02:09 Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
02:00 İzmir'de çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
01:52 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (3) - Son Dakika
01:49 Koluna şırınga ile sıvı madde enjekte eden hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 02:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]