Son Dakika Haberleri: Polis memurunu başından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Polis memurunu başından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Polis memurunu başından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

6 saat önce

BURSA'da kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'i, belindeki tabancayı alarak başından vuran Murat D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis memurunu başından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

BURSA'da kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'i, belindeki tabancayı alarak başından vuran Murat D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su deposu Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını belinden aldı. Ardından da polis memuru Özdemir'i başından vurdu. Ağır yaralanan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Murat D. ve kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Murat D.'nin ifadesinde, suçunu itiraf ettiği ancak olayı neden gerçekleştirdiği sorusuna cevap vermediği öğrenildi. Murat D. ile S.D. (34), İ.D. (59), T.B. (53) ve M.Y. (49), sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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