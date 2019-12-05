Son Dakika Haberleri: Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı (2)
Son Dakika Güncel Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika

Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı (2)

6 saat önce

ŞÜPHELİ MURAT D., TUTUKLANDIBursa'da kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'i, belindeki tabancayı alarak başından vuran Murat D., tutuklandı.

Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı (2), System.String[]

ŞÜPHELİ MURAT D., TUTUKLANDI

Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'i, belindeki tabancayı alarak başından vuran Murat D., tutuklandı. Diğer şüpheliler S.D., İ.D., T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Bursa, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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