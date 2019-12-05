Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı (2)

ŞÜPHELİ MURAT D., TUTUKLANDI

Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'i, belindeki tabancayı alarak başından vuran Murat D., tutuklandı. Diğer şüpheliler S.D., İ.D., T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,