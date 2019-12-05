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Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı (2)
6 saat önce
ŞÜPHELİ MURAT D., TUTUKLANDIBursa'da kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'i, belindeki tabancayı alarak başından vuran Murat D., tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİ MURAT D., TUTUKLANDI
Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'i, belindeki tabancayı alarak başından vuran Murat D., tutuklandı. Diğer şüpheliler S.D., İ.D., T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
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