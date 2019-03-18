Son Dakika Haberleri: Polis Memurunu Darbetti Kaçarken Kaza Yaptı

Polis Memurunu Darbetti Kaçarken Kaza Yaptı

1 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir okulda çevre güvenliğini sağlayan kadın polisi darbettikten sonra kamyonetiyle kaçarken kaza yapan sürücü, yaya olarak kaçışını sürdürdüğü sırada yakalandı.

Polis Memurunu Darbetti Kaçarken Kaza Yaptı, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir okulda çevre güvenliğini sağlayan kadın polisi darbettikten sonra kamyonetiyle kaçarken kaza yapan sürücü, yaya olarak kaçışını sürdürdüğü sırada yakalandı.

Aynı Ali Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Manisa Ticaret ve Anadolu Meslek Lisesi'nde çevre güvenliğini sağlayan polis memuru Solmaz C, şüphelendiği sürücü Mehmet S'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Polis memuru Solmaz C. ile tartışmaya başlayan sürücünün, kadın polisi saçından tutarak darbettiği ileri sürüldü.

Daha sonra okulun önündeki 45 M 9817 plakalı kamyonetiyle olay yerinden kaçan sürücü, çok geçmeden Sakarya Caddesi'nde Muhammed Emre K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile Zehra Zengin (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından kısa sürede gözaltına alınan zanlının elinde, kadın polisi darbederken kopardığı bir tutam saçın bulunduğu belirtildi.

Bu arada, polis memuru Solmaz C, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Manisa, Polis, Güncel
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