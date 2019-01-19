Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı
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Polis memurunu şehit eden sürücü serbest kaldıİZMİR - İzmir'de göreve giden 28 yaşındaki polis memuru Buket Keleş'e aracı ile çarparak şehit eden aracın sürücüsü Sedat Ayverdi, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Polis
memurunu şehit eden sürücü serbest kaldı
İZMİR - İzmir
'de göreve giden 28 yaşındaki polis memuru Buket Keleş'e aracı ile çarparak şehit eden aracın sürücüsü Sedat Ayverdi, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
27 Kasım 2018'de İzmir- Aydın
yolu Adnan Menderes Havalimanı
yakınlarında meydana gelen kazada, Balçova
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Buket Keleş (28), ek görev için gittiği havalimanındaki polis noktasında yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada inşaat işçisi Sedat Ayverdi yönetimindeki panelvan araç ile kadın polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen talihsiz polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesinin ardından şehit oldu.
Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücü Ayverdi'nin yapılan testlerde kanında ve idrarında uyuşturucuya rastlanırken, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaklaşık 1 ay cezaevinde kalan sürücü Sedat Ayverdi, olaydan sonra hakkında çıkan tutuklama kararına avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunan Ayverdi'nin suç vasfının değişme ihtimalinin olmadığını değerlendirerek, tutuklulukta geçirdiği süre ve alabileceği ceza miktarını göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanması için cezaevinden tahliyesine karar verdi.
Olayla ilgili iddianamenin hazırlanmasının ardından Ayverdi'nin hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:49 Kaynak: İHA
Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı
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