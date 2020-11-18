Polis memurunu şehit eden sürücünün ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıl hapsi istendi - Son Dakika

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30), savcı, ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Seyit Çamran Kalaycı, 6 Mayıs 2019 günü, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e son olarak da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak, yaraladı. Kazaların ardından kaçarak yoluna devam eden Kalaycı, otomobilini, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı mevkisindeki kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in üzerine sürdü. Polis memuru şehit olurken, kaçmaya devam eden Kalaycı, yapılan takip sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET İSTEDİAnkara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın duruşmasına sanık Kalaycı, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütaalasını açıklayarak, Kalaycı'nın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, '3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan da 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Sanık ve avukatı, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.