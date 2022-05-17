Son dakika haberleri | Polis memurunu şehit etmişti, bilirkişi raporu 'kasıtlı' dedi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polis memurunu şehit etmişti, bilirkişi raporu 'kasıtlı' dedi

17.05.2022 16:39
Son dakika haberleri | Polis memurunu şehit etmişti, bilirkişi raporu 'kasıtlı' dedi

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da, sokağa çıkma yasağında uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na otomobille çarparak şehit eden tutuklu sanık Zülfükar İ. hakkında bilirkişi raporu açıklandı.

Yalova'da, sokağa çıkma yasağında uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na otomobille çarparak şehit eden tutuklu sanık Zülfükar İ. hakkında bilirkişi raporu açıklandı. Raporda olayın kasıtlı olduğu görüşüne yer verildi.

Yalova'da 26 Mayıs 2021 tarihinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuruyla ilgili 3 sanıklı davanın son duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık Zülfükar İ. (19) ve tutuksuz yargılanan S.Y. hazır bulundu. Diğer sanık S.İ. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Zülfükar İ.'nin avukatı olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. Raporda olayın kasıtlı olduğunu yönündeki görüşe katılmadıklarını ifade eden sanık avukatı müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Olay günü sigara almak için dışarı çıktıklarını ve olayı kasıtlı yapmadığını dile getiren sanık Zülfikar İ. de tahliyesini istedi.

Olay sırasında araçta bulunan diğer sanık S.Y. ise olayın heyecanıyla kaza yerinde duramadıklarını ifade etti.

Mahkeme, sanık Zülfikar İ.'nin akıl sağlığı raporunun beklenmesini kararlaştırırken, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

(Erhan Erdoğan - İHA)

Son dakika haberleri | Polis memurunu şehit etmişti, bilirkişi raporu 'kasıtlı' dedi
Son dakika haberleri | Polis memurunu şehit etmişti, bilirkişi raporu 'kasıtlı' dedi
Son dakika haberleri | Polis memurunu şehit etmişti, bilirkişi raporu 'kasıtlı' dedi

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Kaynak: İHA

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