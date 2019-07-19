Polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de görevli polis memurunu darp ederek yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de görevli polis memurunu darp ederek yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre olay Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri içkili bir kişinin yüksek sesle küfür ederek çevreye rahatsızlık verdiği konusunda ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin uyarına rağmen sakinleşmeyen Kadir B. (25), müdahale edilerek gözaltına alındı. Bu sırada görevli bir polis memuru hafif bir şekilde yaralandı. Yaralanan emniyet mensubu, ekip arkadaşları tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.



Öte yandan Kadir B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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