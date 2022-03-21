Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du - Son Dakika
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Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du

21.03.2022 22:32

Hakkari'de polis memurunun 2 kilo patlayıcıyla yakalanmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul" dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, bir polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçta 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET ekranlarında Hakkari'de ele geçirilen patlayıcılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KİMLİĞİNE BAKINCA POLİS OLDUĞUNU GÖRÜYORLAR"

Konuya ilişkin Bakan Soylu, "Dün 8-9 gibi Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Bizim çeşitli analiz programlarımız var. Bu yapay zeka dedikleri ve birçok bilgiyi üst üste koyarak oluşturdukları programlar. Buradan şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söylediler. Türkiye'de artık uyuşturucu ağının %70 Doğu'da %30'u batıda yakalanıyor. Arkada 133 paket, 53,5 kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğine bakınca Polis Memuru olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı

"HEDEF İSTANBUL"

Açıklamalarının devamında Soylu, "Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, oradan geldiği içinde Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul." dedi.

Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı

"PATLAYICI TAŞITMAK İÇİN AİLELERİ İLE TEHDİT EDİYORLAR"

Patlayıcı taşımak için terör örgütü PKK'nın artık yöntem değiştirdiğini söyleyen Soylu, "Biz zaten birçok aktarımlarla ilgili tedbirlerimiz var. Ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz. Örneğin; PYD'nin bir karargahı. Görüntüler bizde. İki tane DEAŞ'lı kadına PYD'li komutanlar, 'Şu patlayıcıları Türkiye'ye siz getireceksiniz. Eğer getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu bırakırız' diyorlar. Oradaki bir araç ve polis olduğu için bir vesileyle bizim bunun atlayabileceğimizi düşündüler fakat arkadaşlarımızın temiz çalışması sonucu yakalandı. Bu yıl buna benzer 15 eylem engelledik." dedi.

"TEZGAH İYİ KURULMUŞ"

Operasyon sırasında polis memurunun da araçta olduğunu söyleyen Soylu, "Aracı birkaç gün önce kendisine tesvil ettirmiş. Aracın parasını kendisi vermemiş. Parayı patlayıcıyı araca yerleştiren adam vermiş. Aslında tezgah iyi kurulmuş. Polis memuru olduğu için bir vesileyle onu atlayabileceğimizi düşünmüşler ama arkadaşlarımız nitelikli bir çalışmayla bunu yakaladılar. Yazılımcılarımız çok başarılı, ekibimiz çok tecrübeli. Bazen bizi hayretler içerisinde bırakıyorlar." dedi.

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Son Dakika Güncel Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du - Son Dakika
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