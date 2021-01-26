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Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada

26.01.2021 14:04
Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada

ISPARTA'da polis memuru Bahadır Dinç'in, kullandığı motosikletle otomobille çarpışıp ağır yaralandığı kaza, mobese kameralarına yansıdı.

ISPARTA'da polis memuru Bahadır Dinç'in, kullandığı motosikletle otomobille çarpışıp ağır yaralandığı kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, 23 Ocak tarihinde meydana geldi. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bahadır Dinç yönetimindeki 32 AAZ 915 plakalı motosiklet ile Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada polis memuru Dinç, ağır yaralandı. ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahadır Dinç, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sırasında motosikletiyle mesaiye gittiği öğrenilen Dinç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otomobil sürücüsü Mehmet U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Bu arada kaza, mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikleti ile seyir halinde olan Bahadır Dinç'in kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpıştığı ve refüje savrulduğu görüldü.


Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada
Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada
Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada
Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada
Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada
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Polis Memuru, Isparta, MOBESE, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis memurunun ağır yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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