Son Dakika Haberleri: Polis memurunun aracı kundaklandı
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Polis memurunun aracı kundaklandı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis memuruna ait araç kundaklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis memuruna ait araç kundaklandı.
Pazarcı Mahallesi Uğur Caddesi'nde park halindeki 47 PG 303 plakalı araç, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Araçta çıkan yangın çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yakılan aracın polis memuru H.A'ya ait olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Görgü tanıklarından Cüneyt Sakın, "Balkonda çay içiyordum bir anda aracın alev aldığını gördüm. Aşağıya doğru koştum. Şahıs duvardan atlayarak kaçtı. Daha sonra aracı söndürmeye başladık. Aracı kaputun önüne benzin dökerek yakmış." diye konuştu.
Polis memurunun aracı kundaklandı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:14 Kaynak: AA
Polis, Antalya, Araç, Güncel
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