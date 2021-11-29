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Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! - Son Dakika

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!

29.11.2021 08:32

Üsküdar'da Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar Harem Sahil yolundaki bir parkta saat 00.00 sıralarında, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.

POLİS MEMURU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekti. Ceset etrafında ve park içerisinde incelemelerde bulundu. Silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru H.S. olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelmelerinin ardında intihar ettiği değerlendirilen H.S'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! - Son Dakika
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