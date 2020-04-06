Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yakup Karaca'nın cenazesi, görev yaptığı Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak memleketi Hatay 'ın İskendurun ilçesinde defin edildi.

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