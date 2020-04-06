Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

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Polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen polis memurunun kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen polis memurunun kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Yakup Karaca (50) yolun karşısına geçmek istediği anda hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yakup Karaca'nın cenazesi, görev yaptığı Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak memleketi Hatay'ın İskendurun ilçesinde defin edildi.
(Muhammet Özer/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:10 Kaynak: İHA
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