Polis memurunun hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü 'alkollü' çıktı

DİYARBAKIR'da dün polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği kazada, yan yoldan hızla gelen ve bariyerleri aşarak 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü H.A.'nın 0.63 promil alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu madde izine rastlandığı belirlendi. Araştırmada cezaevinden izinli çıktığı ve ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıkan H.A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

?Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa karayolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı kiralık otomobil, yan yoldan bariyerleri aşarak hızla ana yola çıktı. Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından V.K. yönetimindeki 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aralarında polis memuru Ö.D.'nin de olduğu 2'si ağır 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

0.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde sürücü H.A.'nın 0.63 promil alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu madde izine rastlandığı belirtildi. Yapılan incelemede H.A.'nın 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından kaydı bulunduğu, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine de el konulduğu belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında sürücü H.A. ile otomobili kiralayan A.A. ve ismi belirtilmeyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.