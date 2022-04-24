Son dakika haberi | Polis memurunun kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Polis memurunun kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklandı

24.04.2022 23:43
Son dakika haberi | Polis memurunun kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı kafasına bir cisim atarak şehit eden şüpheli Burhan B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı kafasına bir cisim atarak şehit eden şüpheli Burhan B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru bir cisim atıldı. Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat merdivenlerden yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Öte yandan, polisi şehit eden zanlı Burhan B.'nin hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olmak üzere 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli Burhan B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Fatih'te operasyonda görevli polis, kafasına atılan sert cisim sonucu düşerek şehit oldu Fatih'te operasyonda görevli polis, kafasına atılan sert cisim sonucu düşerek şehit oldu Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika... Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polis memurunun kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
23:53 Sudan'da iki grup arasında çıkan çatışmada ölüm sayısı artıyor! Şu ana kadar en az 160 kişi yaşamını yitirdi
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:34 Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu!
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 00:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Polis memurunun kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement