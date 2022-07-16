Polis memurunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu söyledi! Raporlar gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika
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Polis memurunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu söyledi! Raporlar gerçeği ortaya çıkardı

16.07.2022 16:31

Manisa'da 19 yaşındaki Ş.K., internetten tanışıp arkadaşlık yaptığı 32 yaşındaki polis memuru İbrahim Halil Kök'ten tarafından cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kök'ün, bilirkişi ve kriminal raporlarıyla suçsuz olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Ş.K. hakkında 'iftira' suçundan kamu davası açıldı. Mahkemede iftira attığını kabul eden Ş.K., 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Yunusemre ilçesinde, Ş.K., internetten tanıştığı polis memuru İbrahim Halil Kök ile bir süre arkadaşlık yaptı. 22 Eylül 2021'de alışveriş merkezinden çıkan Ş.K., polisi arayıp Kök tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya uğradığı ihbarında bulundu. Adrese gelen ekiplerin polis merkezine götürdüğü Ş.K., ifadesinde, Kök'ün evinde uyuşturucu kullandığını da iddia etti. Ş.K.'nin şikayeti üzerine 23 Eylül 2021'de, polis memuru Kök'ün Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Kök, hakkında açılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

RAPORLAR VE KAYITLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından Kök hakkında adli soruşturma başlatıldı. Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı'nın düzenlediği raporda Kök'ün uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken, bilirkişi raporlarında ise Ş.K.'nin cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi.

'Cinsel saldırıya uğradım' deyip polis memuruna iftira atan genç kıza 2 yıl hapis

5 AY SONRA GÖREVE DÖNDÜ

Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kök hakkında, 17 Ocak'ta takipsizlik kararı verdi. Savcılığın takipsizlik kararının ardından Kök, 5 ay sonra görevine döndü.

İFTİRA ATTIĞINI KABUL ETTİ

Bu gelişmenin ardından Ş.K. hakkında 'iftira' suçundan kamu davası açıldı. Davanın 29 Haziran'da Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmasında Ş.K., Kök'e iftira attığını kabul etti. Ş.K. ifadesinde, "Halil İbrahim Kök ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Kendisine öfkelendiğim ve sinirlendiğim için hakkında bu şekilde ifade verdim. Yaptığımdan pişmanım" dedi. Kök ise mağdur olduğunu söyledi.

'Cinsel saldırıya uğradım' deyip polis memuruna iftira atan genç kıza 2 yıl hapis

HÜKMÜN AÇIKLAMASI GERİYE BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, İbrahim Halil Kök'ün gözaltına alınmasını da göz önünde bulundurarak Ş.K.'ye, 'iftira' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından 2 ayrı ceza verdi. 'İftira' suçundan 1 yıl 6 ay ceza alan Ş.K.'nin cezası iyi hal indirimi ile 1 yıl 3 aya düşürüldü. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan ise aldığı ceza 1 yıldan 10 aya düşürüldü. Ş.K., 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklaması geriye bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis memurunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu söyledi! Raporlar gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Polis memurunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu söyledi! Raporlar gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika
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