Son Dakika Haberleri: Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp'li Milletvekiline Soruşturma

Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp'li Milletvekiline Soruşturma

1 saat önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp'li Milletvekiline Soruşturma, System.String[]
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Kazım Karabekir Caddesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüş esnasında taşıdığı, üzerinde "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılan şüphelinin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Van'da dün terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü ve HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede'ye polis izin vermemişti.

Kaldırımda oturan milletvekillerinden Aydeniz, taşıdığı, üzerinde "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırmış, hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:17 Kaynak: AA

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