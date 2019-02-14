Son Dakika Haberleri: Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp'li Vekile Soruşturma

Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp'li Vekile Soruşturma

35 dakika önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp'li Vekile Soruşturma, System.String[]
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Van, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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