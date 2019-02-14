Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp'li Vekile Soruşturma
35 dakika önce
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:21 Kaynak: İHA
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