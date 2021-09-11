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Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

11.09.2021 09:58

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu oluşan trafik kazasında Denizli'de görev yapan polis memuru ve kardeşi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Adana- Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden 20 B 0038 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Tırın altına giren otomobildeki Ensar Erkut (28), Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut isimli kardeşler ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis memurunun acı sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, feci şekilde can verdi

Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

Polis Memuru, Gaziantep, Denizli, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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