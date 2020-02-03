Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası kamerada - Son Dakika

Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası kamerada

6 saat önce

DENİZLİ'de, motosikletle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan polis memuru Ali Aydın'ın (48) yaşamını yitirdiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası kamerada, System.String[]

DENİZLİ'de, motosikletle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan polis memuru Ali Aydın'ın (48) yaşamını yitirdiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Aydın'ın, motosikletle elektrik direğine çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Ali Aydın, kullandığı 20 GP 467 plakalı motosikletle kontrolü kaybedince yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kınıklı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan Aydın'ın, yıllık izinde olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ali Aydın'ın cenazesi, bugün öğle vakti toprağa verilmek üzere, memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.Öte yandan kaza anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ali Aydın'ın, motosikletle elektrik direğine çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.


Ali Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dede vasiyetini yerine getirip seneler sonra bir araya geldiler
Liglerin iki kadın başkanı da mağlup oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:16:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis memurunun öldüğü motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]