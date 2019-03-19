Son Dakika Haberleri: Polis Memurunun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Polis Memurunun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

34 dakika önce

Malatya'da yaşanan kazada polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis Memurunun Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
Malatya'da yaşanan kazada polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit (47), U.M. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezeevine gönderildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

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