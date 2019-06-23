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Polis memurunun otomobili kundaklandı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, polise ait park halindeki otomobil kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kundaklandı.

Polis memurunun otomobili kundaklandı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, polise ait park halindeki otomobil kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kundaklandı. Mahalle sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay Pazarcı Mahallesinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Bölge trafik istasyon amirliğinde görevli trafik polisi Hamza A.'ya ait park halindeki 47 PG 303 plakalı otomobil, yürüyerek site önüne gelen ve duvardan atlayarak içeri girdiği anlaşılan bir şahıs tarafından kundaklandı. Otomobil kaputunun üzerine benzin dökerek tutuşturan şahıs, daha sonra geldiği yöne doğru kaçmaya başladı.

Balkonda oturan site sakinleri tarafından görülen olay, hemen polis ve itfaiyeye ihbar edildi. İtfaiye gelinceye kadar site sakinleri araca müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin gelmesinin ardından kundaklanan otomobil tamamen yanmadan söndürüldü.

Zanlının site önünden geçişi güvenlik kameralarına yansıdı

Yangını fark eden site sakinlerinden Cüneyt Sakın, "Balkonda çay içerken olayı gördüm. Bir şahıs aracın kaputuna benzin dökerek ateşe verdi. Dumanlar çıkmaya başladıktan sonra duvardan atlayarak kaçtı. Aşağı inip araca müdahale ettik. Arkadan gördüm ama orta yaşlarında bir erkekti" dedi.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Gazipaşa, Polis, Antalya, 3. Sayfa
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