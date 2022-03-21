Son dakika haberleri... Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

21.03.2022 11:01
Son dakika haberleri... Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

Son dakika gündem haberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

(İHA)

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Yüksekova, İstanbul, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı - Son Dakika


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