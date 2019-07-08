Son Dakika Haberleri: Polis Merkezi Amiri görevden alındı
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Polis Merkezi Amiri görevden alındı

52 dakika önce

Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.

Polis Merkezi Amiri görevden alındı, System.String[]
Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Pendik, Güncel
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