Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına EYP'li saldırı
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Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına EYP'li saldırı DİYARBAKIR - Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından El Yapımı Patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlendi.
Polis Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına EYP'li saldırı DİYARBAKIR - Diyarbakır Yenişehir
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından El Yapımı Patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
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