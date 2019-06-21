Son Dakika Haberleri: Polis Merkezi Amirliğine şehit polisin ismi verildi
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Polis Merkezi Amirliğine şehit polisin ismi verildi

1 saat önce

Kendi isteği ile 2016 yılında göreve gittiği Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Ayhan Demirel'in adı, Sarıyahşi İlçe Emniyet Amirliğine verildi.

Polis Merkezi Amirliğine şehit polisin ismi verildi, System.String[]
Kendi isteği ile 2016 yılında göreve gittiği Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Ayhan Demirel'in adı, Sarıyahşi İlçe Emniyet Amirliğine verildi.
Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Ali Mantı, şehidin isminin ebediyen yaşatılacağını söyledi.
Vali Mantı konuşmasında, "Ülkemiz zor bir coğrafyada bulunuyor. Bu milletin birliğini, dirliğini, beraberliğini bozmaya içerde ve dışardaki hainlerin gücü yetmeyecektir. Rabbim bu ülke için mücadele eden, şehit düşen şehitlerimize rahmet eylesin, onların şefaatinden bizleri mahrum etmesin. Tüm şehitlerin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Yapılan duanın ardından Sarıyahşi Şehit Polis Ayhan Demirel Polis Merkezi Amirliği yeni ismi için, Vali Ali Mantı, şehidin babası İbrahim Demirel, ailesi ve davetlilerin katılımı ile kurdele kesimi gerçekleştirildi.
Vali Mantı, şehit ailesi ile bir süre sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:02 Kaynak: AA
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