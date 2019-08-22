Son Dakika Haberleri: Polis merkezi önünde silahlı kavga: 2 ölü, 1'i polis 5 yaralı
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Polis merkezi önünde silahlı kavga: 2 ölü, 1'i polis 5 yaralı

25 dakika önce

ERZURUM'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis merkezi önünde silahlı kavga: 2 ölü, 1'i polis 5 yaralı, System.String[]
ERZURUM'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile iki grup üyelerinden 4 kişi yaralandı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Horasan ilçesine meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre bir genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için saat 22.10 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Taraflar Polis Merkezi'nde barışarak şikayetçi olmaktan vazgeçti. Polis merkezinden çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla kavga yeniden başladı.
POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA
Silahların çekilip ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru ağır yaralanarak Erzurum'a sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise Horasan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı polis merkezi önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri kamera kaydı da gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde olay yerine gelen Kaymakam Cüneyt Caner, polislerden olayla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Caner, basın mensuplarına açıklama yapmadan polis merkezinden ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:49 Kaynak: DHA
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