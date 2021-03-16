Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi - Son Dakika

Göstericilerin polis barikatını aşmaya çalışması

Polisin göstericileri engellemesi

Gösteri yürüyüşünden detaylar

Göstericilerin sloganları

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'ın polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto edildi. Londra Polis Teşkilatı Binası Scotland Yard önünde toplanan göstericilerin barikatı aşmasına polis engel oldu.