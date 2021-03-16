Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi - Son Dakika

Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi
16.03.2021 23:58
Göstericilerin polis barikatını aşmaya çalışması Polisin göstericileri engellemesi Gösteri yürüyüşünden detaylar Göstericilerin sloganları LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'ın polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve polise yeni yetkiler veren yasa...
Göstericilerin polis barikatını aşmaya çalışması
Polisin göstericileri engellemesi
Gösteri yürüyüşünden detaylar
Göstericilerin sloganları
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'ın polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto edildi. Londra Polis Teşkilatı Binası Scotland Yard önünde toplanan göstericilerin barikatı aşmasına polis engel oldu.
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