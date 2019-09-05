Polis merkezinde görev yapan polislerin mesai saatleri kısaltıldı
13 dakika önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:17 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti. Yeni mesailer 8 saat çalışarak 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il genelinde bulunan 124 polis merkezinde çalışan polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi, moral, motivasyon ve verimliliği artırarak iş kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir projenin hayata geçirilmesi talimatı verdi.
Pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde bir süredir denenen ve başarılı bulunan uygulama ile polisler 8 saat çalışarak, 24 saat istirahat etme sisteminde çalışıldı. 15 Eylül itibariyle il genelinde 124 polis merkezinde görev yapan 5 bin 100 polis içinde uygulanması için talimat verildi. Polisler 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyorlardı.
Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! İmamoğlu "İsrafı ispatlayacağım" demişti, yüzlerce araç gece yarısı Yenikapı'ya getirildi Akşener: erdoğan'ın, istanbul ve ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum Davutoğlu'nun kritik toplantısının ayrıntıları: 2 görüş öne çıktı, istifa seçeneği tartışıldı, tebligatın beklenmesine karar verildi