Son Dakika Haberleri: Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı (2)
Son Dakika Güncel Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı (2)

Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı (2)

1 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİTekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
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