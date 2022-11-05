Eşini şikayet etmek için karakola giden adam, tartıştığı polisi ayağından vurdu - Son Dakika
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Eşini şikayet etmek için karakola giden adam, tartıştığı polisi ayağından vurdu

05.11.2022 19:16

Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi, eşinden şikayetçi olmak gittiği polis merkezinde kavga ettiği polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla ayağından vurdu.

Artvin'de eşi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan ve ismi açıklanmayan koca, şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen kişi, bekletildiğini öne sürerek polis memurları ile tartıştı. Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran kişi, polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, polislerce yakalanarak gözaltına alınırken, ayağından yaralanan polis memuru ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini şikayet etmek için karakola gitti, tartışma çıkınca polisi vurdu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur. Konu ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA
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Borçka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini şikayet etmek için karakola giden adam, tartıştığı polisi ayağından vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini şikayet etmek için karakola giden adam, tartıştığı polisi ayağından vurdu - Son Dakika
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