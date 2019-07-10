Son Dakika Haberleri: Polis merkezine bombalı araçla saldıran teröriste ceza yağdı
Son Dakika Güncel Haber

Polis merkezine bombalı araçla saldıran teröriste ceza yağdı

1 saat önce

Van'da, 17 Ağustos 2016'da, 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'nin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Medet Oruç, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis merkezine bombalı araçla saldıran teröriste ceza yağdı, System.String[]
Polis, Van, Güncel
Van'da, 17 Ağustos 2016'da, 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'nin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Medet Oruç, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Oruç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Sanık Oruç ile avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz 5 sanık ise katılmadı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Oruç, iddianamede belirtilen suçların asılsız olduğunu ileri sürdü.
Sanıkların avukatları da müvekkillerinin cezalandırılmasını sağlayacak delillerin dosyada bulunmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, sanık Oruç'a, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 57 yıl 6 ay hapis ve 84 bin lira adli para cezası verdi.
Diğer sanıklardan Cezmi Öcal ile Tayyar Akdağ'ı "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, 3 sanığın dosyasını ise ayırdı.
İddianamaden
Van'da 17 Ağustos 2016'da, 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine yaklaşık 30 metre mesafede bomba yüklü aracın patlatılması sonucu polis memurları Muhammet Acar ve Hacı Ahmet Öztürk şehit olmuş, sivil vatandaşlardan Dicle İdrak ile Faruk Tam ise hayatını kaybetmişti. Patlamada, 73 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, gasbedilen minibüse yaklaşık 400 kilogram patlayıcı yüklenerek saldırının gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Sanık Oruç, iddianamede yer alan ifadesinde, terör örgütünün Van'daki başarısızlıkları nedeniyle sözde sorumlu teröristlerin Faraşin Yaylası'nda 3 gün süren toplantı yaptığını ve bu toplantıda ses getirecek eylemlerin yapılması kararı aldıklarını, bunlardan birinin Beşyol Meydanı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan "Demokrasi Nöbeti"ne bomba yüklü araçla saldırı olduğunu anlatmıştı.
İddianamede, Oruç'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! Beylikdüzü'nde sopalı, keserli, trafik kazası kavgası! Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı Çekiçle kırılan kayaların içinden 785 kilo uyuşturucu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis merkezine bombalı araçla saldıran teröriste ceza yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]