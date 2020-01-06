Polis merkezine imza atmaya uyuşturucu ile geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis merkezine imza atmaya uyuşturucu ile geldi - Son Dakika

Polis merkezine imza atmaya uyuşturucu ile geldi

6 saat önce

Ordu'da bir suçtan dolayı polis merkezine imza atmaya gelen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis merkezine imza atmaya uyuşturucu ile geldi, System.String[]

Ordu'da bir suçtan dolayı polis merkezine imza atmaya gelen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Fatsa ilçesinde Polis Merkezi Amirliğine denetiminden dolayı imza atmaya gelen şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.


Öte yandan 31 Aralık 2019 ile 3 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bekçilerce şüphe üzerine durdurulan 4 şahsın üzerilerinde 16 gram ve 2 şahsın üzerinde 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. - ORDU

Polis, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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