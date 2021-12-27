Üye Girişi
Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı

27.12.2021 09:36
Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) tutuklandı.

Olay, 20 Aralık günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, öğle saatlerinde Huzur Polis Merkezi'ne geldi. Merkezdeki personel tarafından da bilinen Katibi, koşarak içeri girip pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı. Merkezdeki polisler tarafından etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Katibi'nin üzerinde yapılan aramada, belinde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını açıkladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Katibi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500

Polis Merkezi, Aralık, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!         
09:28
Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti         
09:25
Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var? Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?         
09:19
Adaleti sağlayacak yapay zeka geliştiriliyor Adaleti sağlayacak yapay zeka geliştiriliyor         
09:03
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46

Son Dakika Haberleri
09:29 Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı
09:28 Yeni dolandırıcılık taktiği: EGM ve TSK logolu fotoğraflarla kapora alıp, kayıplara karışıyorlar
09:27 Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor
09:27 Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!
09:24 Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti
09:18 Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?
09:18 Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor
09:12 Sigara ve alkol tüketicisine kötü haber! Bandrol zammı geliyor
09:02 Adaleti sağlayacak yapay zeka geliştiriliyor
08:58 Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 09:43:33. #1.12#
SON DAKİKA: Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement