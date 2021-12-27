Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) tutuklandı.

Olay, 20 Aralık günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, öğle saatlerinde Huzur Polis Merkezi'ne geldi. Merkezdeki personel tarafından da bilinen Katibi, koşarak içeri girip pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı. Merkezdeki polisler tarafından etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Katibi'nin üzerinde yapılan aramada, belinde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını açıkladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Katibi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.