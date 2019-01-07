Polis Merkezine Saldırıda 10 Gözaltı
20 dakika önce
Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır
'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir
ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi Amirliğine, 4 Ocak'ta, el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 6'sı suça karışmış çocuk, 10 kişinin adresleri belirlendi. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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