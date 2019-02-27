Polis Merkezinin Penceresinden Atlayıp Kaçtı
1 saat önce
ABD'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan genç, getirildiği polis merkezinden böyle kaçtı.
ABD
'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alınan genç, getirildiği polis merkezinden böyle kaçtı.
Yalnız bırakıldığı sorgu odasında, elleri kelepçeli olmasına rağmen pencereyi açıp ikinci kattan aşağı atlayan şahıs, ardından koşarak bölgeden uzaklaştı. Zanlı yaklaşık 2 saat sonra bir arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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