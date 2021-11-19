Polis merkezinin yakınında şüpheli çanta paniği - Son Dakika

Polis merkezinin yakınında şüpheli çanta paniği

ZONGULDAK Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü Ek hizmet binasının yakınındaki dolmuş durağındaki sırt çantası paniğe neden oldu. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından fünyeyle patlatılan çantadan eşofman çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çaydamar Mahallesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası karşısındaki durakta çanta olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Hizmet binasındaki polis memurları da bölgeden uzaklaştırıldı. Yolu kullanmak isteyen yayalar ve sürücüler geri çevrildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özel kıyafetle durağa yürüyerek çantaya fünyeyi bağladı. Fünyenin patlatılmasının ardından çantayı inceleyen ekipler içerisinden çıkan eşyaları kontrol etti. Çantanın içerisinden ise eşofman, cüzdan çıktı. Derin bir nefes alan ekipler çantayı teslim alarak olay yerinden ayrıldı. Yol ise yeniden ulaşıma açıldı.