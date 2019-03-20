Son Dakika Haberleri: Polis Merkezlerinde "Güven Masası" Kuruldu

Polis Merkezlerinde "Güven Masası" Kuruldu

28 dakika önce

Vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarını etkin ve hızlı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Polis Merkezi Amirlikleri'nde "Güven masası" oluşturuldu.

Polis Merkezlerinde
Vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarını etkin ve hızlı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Polis Merkezi Amirlikleri'nde "Güven masası" oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis merkezi amirliklerinin vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettikleri ilk yer ve ilk temas noktası konumunda olduğu vurgulandı.

Vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı bir şekilde alınıp hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirliklerinin dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılabilmesi, polis ile halk ilişkilerinin üst seviyelere taşınması ve daha iyi iletişim kurulması, vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebileceği, güvenlikle ilgili kaliteli ve iyi hizmet alabileceği yerler haline getirmek amacıyla ilk etapta Taksim ve Çarşı Polis Merkezleri ile Akçaabat, Arsin, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Tonya polis merkezi amirliklerinde, "Güven Masası" kurulduğu belirtildi.

Ülke genelinde başlatılan uygulamanın Trabzon genelinde de hayata geçirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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