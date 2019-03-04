Son Dakika Haberleri: Polis Merkezlerine 'Güven Masası' Kuruldu

Polis Merkezlerine 'Güven Masası' Kuruldu

5 dakika önce

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Polisle vatandaş ilişkisini geliştirmek üzere polis merkezlerine 'Güven Masası' kuruldu.

Polis Merkezlerine 'Güven Masası' Kuruldu, System.String[]
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Polisle vatandaş ilişkisini geliştirmek üzere polis merkezlerine 'Güven Masası' kuruldu.

Polis Vatandaş ilişkilerini geliştirmek; Şikayet talep ve beklentilerin en üst düzeyde karşılanması amacı ile Ülke genelinde başlatılan Güven Masası uygulaması Balıkesir merkez ve ilçelerinde faaliyete başladı.

Edinilen bilgiye göre, Polis Vatandaş ilişkilerinin ilk temas noktası olan Polis Merkez Amirliklerini modern ve her türlü gereksinime cevap verir olması, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek müracaatlarının alınması ve beklentilerinin karşılanması amacı ile başlatılan uygulama vatandaşları memnun etti. Polis Merkezinde hizmet verecek olan uygulama saat 09: 00 ile 18: 00 saatleri arasında hizmet verecek. Güven masalarında özellikle diksiyonu düzgün bayan polis memurları görevlendirildi. Masalarda görevli polisler, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarak müracaatları Polis Merkez Amirliğinin ilgili birimine yönlendirecek, Polis Merkez amirliğinin görev alanına girmeyen konularda ise mevzuat hükümleri çerçevesinde müracaatçılara gereken bilgi verilerek ilgili kurumlara yönlendirecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:22 Kaynak: İHA

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