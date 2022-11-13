13 bin yeni polis alınacak! İşte 25 Kasım'a kadar yapılabilecek başvuru şartları...

Dolapta ne kadar kışlık varsa çıkarın! Lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı POMEM, yeni eğitim öğretim döneminde 13 bin yeni öğrenci alacak. POMEM, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın; önlisans mezunu 800 erkek, bin 800 kadın olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alacak.

25 KASIM'DA BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Adaylar 25 Kasım 2022 tarihine kadar https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr ) adresinden duyurulacak.

ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULLERİNİN EŞ VEYA ÇOCUKLARINA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak. Söz konusu alıma ilişkin öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylardan aranan bazı koşullar şöyle: