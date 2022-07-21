Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı - Son Dakika
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Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı

21.07.2022 16:45
Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı

Polis olmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. İşte başvuru tarihleri ve polis olmak için gereken şartlar...

Polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde "https://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifrelerini girerek başvuru yapabilecek.

Eğitim sonunda başarılı adaylar, polis memuru olarak atanacak.

POLİS OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT) puan türünden en az 250.000 ham taban puan ve üzeri puan almak, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı TYT puan türünden en az 200.000 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak."

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, PMYO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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