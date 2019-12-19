Polis metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı - Son Dakika

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Polis metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı
6 saat önce
Giresun'da metruk binalara yönelik narkotik uygulamaları sıklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:31 Kaynak: İHA
Giresun'da metruk binalara yönelik narkotik uygulamaları sıklaştırıldı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği 'Zuma' da destek verdi. İlçe genelinde bulunan 15 metruk binada ve okul çevrelerinde arama yapan polis ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde de arama ve GBT uygulaması yaptı. - GİRESUN
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