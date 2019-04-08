Son Dakika Haberleri: Polis Metruk Binaları Didik Didik Aradı

Polis Metruk Binaları Didik Didik Aradı

1 saat önce

Polis metruk binaları didik didik aradı Metruk binalarda yabancı uyruklu şahıs aradılarDÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmen ve madde kullanımlarına karşı metruk binalarda arama yaptılar.

Polis metruk binaları didik didik aradı
Metruk binalarda yabancı uyruklu şahıs aradılar

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmen ve madde kullanımlarına karşı metruk binalarda arama yaptılar.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde Düzce'ye kaçak yollardan girerek metruk binalarda kalan yabancı uyruklu şahıslar olduğu ihbarını aldılar. İhbar üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri hem yabancı uyruklu şahıslar hem de madde kullanan şahısların kullanma ihtimali olan metruk binalarda incelemeler yaptılar. Yıkılmak üzere olan ve tehlike oluşturan binaları gezen polis ekipleri bazı katlarda madde kullanıcılarından kalan artıkların olduğunu tespit ettiler. Polis ekipleri ayrıca kullanılmayan ve metruk duruma gelen binaların yıkılması için üst kurumlara yazı göndermek için rapor tuttular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:22 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Polis, 3. Sayfa
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