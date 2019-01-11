Son Dakika Haberleri: Polis, Mia'nın Annesinin Peşinde

Polis, Mia'nın Annesinin Peşinde

1 saat önce

GEÇEN kasımda eski elbiseler arasında sarılı bulunan bebek cesedinin yanında bir de kese çıkmıştı.

Polis, Mia'nın Annesinin Peşinde, System.String[]
GEÇEN kasımda eski elbiseler arasında sarılı bulunan bebek cesedinin yanında bir de kese çıkmıştı. Polis, Türklerin banyo yaparken kese kullanma alışkanlığının olduğunu göz önünde bulundurarak bebeğin bir Türk'e ait olabileceğinden hareket ediyor. Duisburg polisi, Türk, Bulgar veya Fas'lı bir annenin dünyaya getirmiş olabileceğine dikkat çekerek, Duisburg veya çevresinde bebekle ilgili bilgisi olanların savcılığa veya polise bilgi vermesini istedi. Ayrıca halka, "İlkbahar aylarından kasım ayının başına kadar hamile olup da şimdi bebeği olmayan kadın tanıyorsanız bilgi verin" çağrısı yapılırken, bilgisi olanların 0203 280-0 numaralı telefonu aramaları istendi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:55 

Polis, Güncel
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