Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri artan motorsiklet hırsızlıklarına karışan 2 kişiyi yakaladı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri artan motorsiklet hırsızlıklarına karışan 2 kişiyi yakaladı.
Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede artan motorsiklet hırsızlıklarına dur demek amacıyla amansız bir takip başlattı. 370 saatlik 92 kameradan alınan kayıtları inceleyen polis ekipleri şüpheliler E.S.(17) ve R.G.(22) adlı şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahıslardan elde edilen bilgiler ışığında çok sayıda motorsiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Benzer suçlardan kayıtları bulunan şüphelilerin toplamda 12 olayın faili oldukları tespit edilerek çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:22 Kaynak: İHA
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