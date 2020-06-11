Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri artan motorsiklet hırsızlıklarına karışan 2 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri artan motorsiklet hırsızlıklarına karışan 2 kişiyi yakaladı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede artan motorsiklet hırsızlıklarına dur demek amacıyla amansız bir takip başlattı. 370 saatlik 92 kameradan alınan kayıtları inceleyen polis ekipleri şüpheliler E.S.(17) ve R.G.(22) adlı şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahıslardan elde edilen bilgiler ışığında çok sayıda motorsiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Benzer suçlardan kayıtları bulunan şüphelilerin toplamda 12 olayın faili oldukları tespit edilerek çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı

Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi

Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı

Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?