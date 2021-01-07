Polis motosiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Düzce'nin Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde son 1 ay içerisinde üst üste çalınan motosikletlerle ilgili olarak çalışma yapan Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şahsı yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce'nin Gümüşova ve Cumayeri ilçesinde son 1 aydır artan motosiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçen Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda 4 ayrı motosikleti çalan şahısların Furkan K. ile Engin T. olduğu tespit edildi. Şahıslar tekrar motosiklet çalmak için harekete geçtiklerinde suçüstü yakalandı. Emniyette yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesine sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE