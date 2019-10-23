Son Dakika Haberleri: Polis motosikletini yağmurdan koruyan öğrenciye ödül
Son Dakika Güncel Polis motosikletini yağmurdan koruyan öğrenciye ödül

Polis motosikletini yağmurdan koruyan öğrenciye ödül

19 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen ilkokul öğrencisine şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edildi.

Polis motosikletini yağmurdan koruyan öğrenciye ödül, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen ilkokul öğrencisine şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edildi.

Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerinin yağmurda ıslanan motosikletini kırık şemsiyesiyle korudu.

Karaca'nın, motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca beklediği anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ve polis ekipleri, Karaca'nın sınıfını ziyaret etti. Karaca'ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye eden ekipler, öğrencinin sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.

Karaca, polislerin okula gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

- "Küçük bir fedakarlık yaptım"

Bu davranışının ailesini de mutlu ettiğini dile getiren Karaca, "Polisler geldiğinde yağmur yağıyordu. Polisler oturduklarında ıslanmasınlar diye şemsiyemi motorun üzerine koydum. Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanmaması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım." dedi.

Şemsi Tebrizi, Fethiye, Muğla, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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