Polis motosikletinin çarptığı taksicinin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis motosikletinin çarptığı taksicinin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Polis motosikletinin çarptığı taksicinin öldüğü kaza kamerada

7 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışırken polis motosikletinin çarptığı taksi şoförü Kazım Çağlar (52) yaşamını yitirirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis motosikletinin çarptığı taksicinin öldüğü kaza kamerada, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışırken polis motosikletinin çarptığı taksi şoförü Kazım Çağlar (52) yaşamını yitirirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen Pazar günü sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Kazım Çağlar, gece çalıştıktan sonra sabah bir çuval kömür satın alarak evin yolunu tuttu. Sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a, motosikletli trafik polisi A.M. çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazım Çağlar'a motosikletli trafik polisinin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sırtındaki 1 çuval kömürle yolun karşısına geçen Kazım Çağlar'ın motosikletin çarpmasıyla havaya fırladığı görüldü.


Darıca, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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